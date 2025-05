Acidente entre dois veículos deixa três feridos em Corumbá

Danos nos veículos após o acidente / Corpo de Bombeiros

Um acidente de trânsito registrado por volta das 11h40 desta quinta-feira (2) deixou três pessoas feridas em Corumbá. A colisão ocorreu no cruzamento da Rua Gonçalves Dias com a via Amazonas e envolveu dois carros: um Fiat Siena e um Volkswagen Virtus.

De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o condutor do Siena, um homem de 57 anos, não sofreu ferimentos e permaneceu no local. No veículo, estavam ainda duas pessoas que precisaram de atendimento médico.

Uma das vítimas, a passageira, que estava no banco traseiro, apresentava dores na cabeça e tórax, além de inchaço no tornozelo esquerdo. Já seu filho, de 18 anos, ocupava o banco da frente e sofreu cortes no lábio e no queixo.

O segundo veículo envolvido, um Volkswagen Virtus, era conduzido por um motorista de 29 anos, que também saiu ileso. No entanto, um passageiro do banco traseiro sofreu ferimentos na face. Assim como os demais feridos, ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal.

Segundo os bombeiros, todas as vítimas estavam conscientes e orientadas no momento do resgate e permaneceram sob os cuidados da equipe médica de plantão.

As causas do acidente não foram divulgadas até o momento. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros.

