Acidente entre duas motos deixa pessoas feridas na MS 450

Fotos:Samu

Um acidente entre duas motocicletas deixou um homem e duas mulheres feridos na tarde desta quarta-feira, 6, na MS-450 próximo à Vila 40, em Aquidauana.

Segundo a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), as vítimas estavam em uma moto Honda Broz vermelha. O condutor, de 37 anos, sofreu ferimento no antebraço esquerdo e mão direita. Já na moto Honda CG Fam 160 vermelha, um homem de 36 anos, teve ferimento no rosto e olho esquerdo e uma mulher, de 41 anos, ferimento no pé direito.

Após atendimento no local, as vítimas foram encaminhadas para Pronto Socorro de Aquidauana onde ficou aos cuidados da equipe médica local.