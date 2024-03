Acidente entre três carretas deixa motorista ferido na BR-163

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas / Rones Cezar/Alvorada Informa

A BR-163 ficou interditada por duas horas no km 374, no município de Nova Alvorada do Sul, devido a um acidente envolvendo três carretas que ocorreu na manhã de ontem (20). O motorista de uma das carretas foi o único ferido, sendo encaminhado ao hospital da cidade.

Segundo o site Alvorada Informa, o acidente aconteceu aproximadamente a 8 km do centro de Nova Alvorada do Sul, sentido Campo Grande. Estiveram envolvidas uma carreta transportando farelo, outra com telhas e a terceira com soja.

A carreta que transportava farelo tombou e ficou destruída fora da pista. A carreta com telhas também perdeu sua carga e acabou parando fora da estrada, espalhando as telhas pela pista ao longo de vários metros e provocando a interdição nos dois sentidos da via.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram socorro ao motorista da carreta que tombou. Ele foi levado para o Hospital Francisco Ortega, mas ainda não há informações sobre seu estado de saúde.