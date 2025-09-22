Acessibilidade

22 de Setembro de 2025 • 22:59

Trânsito

Acidente entre três veículos deixa motorista preso às ferragens na MS-040

O trânsito no trecho ficou parcialmente interditado durante o atendimento à ocorrência

Redação

Publicado em 22/09/2025 às 21:00

A colisão ocorreu no km 155 / Reprodução, Corpo de Bombeiros

Um grave acidente envolvendo duas carretas e um caminhão deixou um motorista ferido na tarde desta segunda-feira (22), na rodovia MS-040, próximo ao km 155, em Santa Rita do Pardo.

Duas carretas estavam paradas no acostamento da rodovia, uma delas com o motorista fora do veículo, fazendo uma pausa para o almoço. Por volta do meio-dia, uma terceira carreta que seguia no sentido Bataguassu–Campo Grande perdeu o controle da direção e colidiu contra os veículos estacionados.

O impacto atingiu em cheio a lateral de uma das carretas e a frente de um caminhão baú, deixando o condutor deste último preso entre as ferragens.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o resgate. A vítima foi retirada consciente e orientada, mas apresentava fraturas no fêmur e na fíbula. Ela foi encaminhada para atendimento médico.

As circunstâncias do acidente serão investigadas. Segundo o site Midiamax, o trânsito no trecho ficou parcialmente interditado durante o atendimento à ocorrência.

