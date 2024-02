Acidente envolvendo vaca e veículos deixa um morto na saída para Rochedo

Reprodução Google

Um acidente envolvendo uma vaca e três veículos de passeio terminou na morte de uma pessoa, na noite de ontem, na MS-080, saída para Rochedo, em Campo Grande.

A vítima fatal foi identificada como João Eudes, de 59 anos, conforme noticiou o site Campo Grande News.

Ele estava em um Volkswagen Saveiro e estava acompanhado da esposa, sentido da Capital a Rochedo. No km-9, ele bateu em uma vaca na pista, momento em que o veículo Saveiro invadiu a pista contrária e foi atingido por um Hyundai Creta.

Na sequência, a Saveiro foi atingida por outro carro, um Chevrolet Corsa - este último que parou a 400 metros do local da colisão. O condutor abandonou o Corsa no local do acidente, às margens da estrada, e não foi encontrado.

João e a esposa receberam atendimento do Corpo de Bombeiros no local. Mas, o condutor não resistiu aos ferimentos e morreu. A mulher foi levada para a Santa Casa da Capital. A vaca também não resistiu e morreu.