Acidente na BR-163 deixa um morto e outro ferido em Campo Grande

Colisão entre carretas ocorreu na saída para Três Lagoas
O trecho da BR-163 foi isolado para atendimento da ocorrência e remoção dos veículos / Foto: Pietra Dorneles, Jornal Midiamax
Um acidente envolvendo duas carretas na BR-163, na saída de Campo Grande para Três Lagoas, resultou na morte de Daniel Herculano, motorista de 39 anos, nesta segunda-feira (29). Ele conduzia um veículo carregado de soja e ficou preso nas ferragens, com o corpo carbonizado.
Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente teria ocorrido quando Daniel tentou desviar de uma carreta-caçamba que entrou repentinamente na via. Ao tentar evitar a colisão, ele acabou atingindo outra carreta que seguia no sentido contrário, carregada de fertilizantes, de acordo com o Jornal Midiamax.
A PRF informou que Daniel morreu no momento da colisão. Já o motorista da carreta de fertilizantes foi socorrido e encaminhado a um hospital, sem informações detalhadas sobre seu estado de saúde.
O trecho da BR-163 foi isolado para atendimento da ocorrência e remoção dos veículos. As causas exatas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.
