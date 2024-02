Acidente na rodovia MS-164 deixou feridos, mas não vítimas fatais

Divulgação

Ao contrário do que foi informado mais cedo nesta sexta-feira, dia 23, o acidente ocorrido na rodovia MS-164, nas imediações da Usina Toron, não causou vítimas fatais, mas feridos.

Conforme o Corpo de Bombeiros, houve feridos e pessoas presas às ferragens e, apesar da gravidade, felizmente, ninguém morreu no local. O acidente foi registrado entre Maracaju e Ponta Porã e, para atender aos feridos, ambulâncias de resgate do Corpo de Bombeiros e do hospital de Maracaju foram deslocadas ao local.