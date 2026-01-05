Acessibilidade

05 de Janeiro de 2026 • 21:19

Prejuízo e risco

Acidentes derrubam um poste a cada três dias em Mato Grosso do Sul

Dados da Energisa apontam 114 colisões com postes em 2025, com média de custo de R$ 8,2 mil por ocorrência, de responsabilidade do condutor

Da redação

Publicado em 05/01/2026 às 19:27

Mato Grosso do Sul registra, em média, um poste derrubado a cada três dias devido a acidentes de trânsito. Em 2025, foram 114 ocorrências de colisão de veículos contra estruturas da rede elétrica, número que se mantém elevado nos últimos três anos – 106 em 2023, 119 em 2024 e 114 no ano passado. Os dados são da Energisa MS, que alerta para os riscos de morte, interrupção do fornecimento de energia e prejuízos financeiros decorrentes desses acidentes.

Além do perigo à vida, as colisões afetam o fornecimento de energia em regiões inteiras, comprometendo serviços essenciais como hospitais, escolas e comércio. O impacto financeiro também é significativo: em 2025, o custo médio para substituição de um poste atingido foi de R$ 8.211,67, valor que fica sob responsabilidade do motorista causador do acidente.

Campo Grande lidera o ranking municipal de ocorrências, com 17 postes derrubados no ano passado. Em seguida aparecem Dourados, com 10 casos, e Coxim, com 5. Municípios como Aquidauana, Ribas do Rio Pardo, Nioaque e Paranaíba registraram quatro ocorrências cada, enquanto Jardim, Amambai e Caracol contabilizaram três cada.

O coordenador de Construção e Manutenção da Energisa MS, João Ricardo Nascimento, reforça os protocolos de segurança em caso de acidentes. “Em caso de colisão com poste, é fundamental não tentar sair do veículo e nem tocar em suas partes metálicas. Não se deve encostar no poste ou nos cabos da rede, que podem ainda estar energizados e provocar descargas elétricas, incêndios e até acidentes fatais. A orientação é ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros e para a Energisa”, explica.

A empresa destaca que a atenção no trânsito é a principal medida preventiva. Comportamentos como excesso de velocidade, distrações com celulares, cansaço e ingestão de álcool estão entre as causas mais comuns desse tipo de acidente, que coloca vidas em risco e gera transtornos para toda a comunidade.

A Energisa MS reforça a campanha educativa junto à população, lembrando que segurança viária é uma responsabilidade de todos – e que um momento de desatenção pode custar muito mais do que um poste.

