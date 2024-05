Ações marcam início do Maio Amarelo na Capital e no interior

Divulgação

Nesta quarta-feira (01/05), feriado nacional pelo Dia do Trabalhador, mobilizações de instituições públicas e sociedades civil, marcaram o início das ações do Maio Amarelo, mês de atenção e reflexão sobre comportamento no trânsito.



Em Deodápolis, a caminhada Pegadas Pela Paz, organizada pela Agência Municipal de Trânsito contou com o apoio dos servidores da Educação e da Fiscalização do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), de Dourados. Dezenas de pessoas se concentraram na Praça da Juventude e percorreram a cidade.



Em Campo Grande, o Treino de Corrida e Caminhada Maio Amarelo reuniu famílias, corredores experientes e iniciantes, em frente ao lago do Parque das Nações Indígenas. Organizado pelo grupo Pace Runners, em parceria com o Detran-MS, o evento associou o tema trânsito à prática de esportes, com atividade dos óculos de simulação de embriaguez ao volante.



A diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo, falou aos participantes, lembrando da importância da participação de toda a população no movimento Maio Amarelo. Como corredora, a diretora ainda deu dicas de segurança no momento da corrida. “Temos que ser responsáveis no trânsito em todos os momentos, quando estamos praticando nosso esporte também. Temos sempre que pensar o que podemos fazer pela paz no trânsito”, disse a diretora aos participantes.



No sábado (03/05), uma ação no Parque dos Poderes vai abordar o comportamento de segurança de trânsito com crianças. O Amigos do Parque terá apoio de acadêmicos do curso de Medicina da Uniderp, apresentando de forma lúdica, os dispositivos de segurança para crianças, equipamentos de segurança para crianças em bicicletas e comportamento seguro de crianças quando pedestres. Essa ação será desenvolvida durante a manhã e tarde, em um completo próximo ao Centro de Múltiplo uso do Parque dos Poderes.