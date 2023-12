Acordo para reajuste salarial da PF e PRF pode chegar a 20%

Viatura da Polícia Federal

O Ministério da Gestão e da Inovação firmou na última quinta-feira (28) acordos para a concessão de reajustes nos salários de carreiras da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo o G1, o aumento, que poderá superar 20%, foi acordado entre representantes sindicais das corporações e do governo federal. A negociação contou, segundo a pasta, com o empenho do ministro da Justiça, Flávio Dino.

O ministério afirma que os reajustes serão concedidos de forma gradual, em três parcelas. A primeira deverá ser paga em agosto de 2024. As seguintes, nos meses de maio de 2025 e 2026.

Ao todo, seis carreiras serão contempladas nas duas corporações:

• delegados da PF

• peritos da PF

• agentes da PF

• escrivães da PF

• papiloscopistas da PF

• e policiais rodoviários federais

Os índices totais de reajuste até 2026 serão diferentes para profissionais da base e do topo dessas carreiras.

Segundo as associações que representam servidores da PF, delegados e peritos de terceira classe da PF, por exemplo, receberão um aumento de quase 8%.

No mesmo período, delegados e peritos de classe especial terão um reajuste melhor: quase 23%, totalizando um salário de R$ 41.350 — R$ 300 abaixo do atual teto do funcionalismo público.