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Acumulada, Mega-Sena premia 30 apostas de MS na quadra

Sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira; estado teve duas premiações de valor superior a R$ 4 mil

Redação O Pantaneiro

Publicado em 28/08/2026 às 09:12

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A aposta simples da Mega-Sena, de seis números, custa R$ 6,00 e tem chance de ganho de uma em 50.063.860 / Reprodução

Ninguém acertou a faixa principal do concurso 3.050 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (27), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Já a quina teve 26 ganhadores e renderá ao menos R$ 55.536,51 para cada um. No caso da quadra, que contemplou 1.682 apostas, das quais 30 foram feitas em Mato Grosso do Sul, o prêmio mínimo individual será de R$ 1.415,06.

Os seis números sorteados foram os seguintes: 11 - 14 - 30 - 38 - 49 - 55. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a arrecadação total do concurso foi de R$ 36.235.608,00.

Em Mato Grosso do Sul, a quadra contemplou nove apostas em Campo Grande, quatro em Dourados e Três Lagoas e uma em Aparecida do Taboado, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Glória de Dourados, Iguatemi, Miranda, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste e Tacuru.

Quase todas foram marcações na modalidade simples no bilhete, ou seja, com prêmio de R$ 1.415,06, exceto em Coronel Sapucaia e Deodápolis, onde a premiação será de R$ 4.245,18 porque os apostadores marcaram sete números.

O concurso 3.051 da Mega-Sena será realizado na manhã de domingo (30) e tem prêmio estimado em R$ 30 milhões para quem acertar a faixa principal.

A aposta simples, de seis números, custa R$ 6,00 e tem chance de ganho de uma em 50.063.860. É possível marcar até 20 dezenas nos bilhetes - o valor a ser desembolsado é de R$ 232.560, com possibilidade de prêmio na faixa principal aumentando para uma em 1.292.

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