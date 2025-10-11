Adolescente fica ferido após colisão entre bicicleta elétrica e carro em Corumbá

Garoto de 13 anos foi encaminhada ao Pronto-Socorro
O motorista do carro envolvido fugiu sem prestar socorro / Corpo de Bombeiros, Divulgação
Um adolescente de 13 anos ficou ferido após uma colisão entre uma bicicleta elétrica e um carro, na tarde de sexta-feira (10), por volta das 17h30, em Corumbá. O acidente ocorreu na Rua Marechal Deodoro, entre as ruas Dom Pedro II e São Paulo, no bairro Popular Nova.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava consciente, com escoriações nos braços e pernas, e queixava-se de dores nas costas. O jovem recebeu atendimento no local e foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica.
O motorista do carro envolvido fugiu sem prestar socorro. Os bombeiros realizaram a sinalização da via e adotaram as medidas de segurança necessárias até a liberação do trânsito no trecho.
