Acessibilidade

11 de Outubro de 2025 • 15:22

Buscar

Últimas notícias
X
Serviços

Adolescente fica ferido após colisão entre bicicleta elétrica e carro em Corumbá

Garoto de 13 anos foi encaminhada ao Pronto-Socorro

Redação

Publicado em 11/10/2025 às 10:35

Atualizado em 11/10/2025 às 10:38

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O motorista do carro envolvido fugiu sem prestar socorro / Corpo de Bombeiros, Divulgação

Um adolescente de 13 anos ficou ferido após uma colisão entre uma bicicleta elétrica e um carro, na tarde de sexta-feira (10), por volta das 17h30, em Corumbá. O acidente ocorreu na Rua Marechal Deodoro, entre as ruas Dom Pedro II e São Paulo, no bairro Popular Nova.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava consciente, com escoriações nos braços e pernas, e queixava-se de dores nas costas. O jovem recebeu atendimento no local e foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica.

O motorista do carro envolvido fugiu sem prestar socorro. Os bombeiros realizaram a sinalização da via e adotaram as medidas de segurança necessárias até a liberação do trânsito no trecho.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Emprego

Inscrições abertas para estágio no TRE-MS com 58 vagas para estudantes

Cidades

Servidores de Aquidauana são treinados para atuação em desastres naturais

Confira a programação da Festa de Nossa Senhora Aparecida em Aquidauana

Três comunidades terão celebrações ao longo da semana

Renda

Oficina gratuita ensina a criar vídeos com celular e inteligência artificial

Publicidade

Incêndio

Incêndio destrói residência no bairro Aeroporto em Corumbá

ÚLTIMAS

Saúde

Brasil reforça ações no Dia Mundial de Combate às Meningites com webinário

Evento do Ministério da Saúde destacou atualizações sobre meningites bacterianas e estratégias de enfrentamento até 2030

Economia

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 27 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo