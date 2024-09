Advogados passam a acessar serviços da Conta Única pelo portal e-SAJ

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul disponibiliza a partir desta segunda-feira, dia 9 de setembro, uma nova funcionalidade no portal de serviços e-SAJ. A medida facilita o acesso aos advogados da situação financeira dos processos, como saldo em subconta judicial, consulta de andamento de emissão de alvará, além de emitir guia de depósito judicial e demais serviços do sistema de gestão da Conta Única do Tribunal de Justiça. Antes da mudança, era necessário fazer um cadastro na Secretaria de Finanças.

A partir de agora, o token, que é a assinatura digital que permite o acesso dos advogados aos serviços do portal e-SAJ, permite também o acesso ao sistema da Conta Única, simplificando os acessos ao Tribunal de Justiça. Aliás, desde que assumiu a Presidência do TJ para o biênio 2023/2024, um dos compromissos firmados pelo desembargador Sérgio Fernandes Martins foi atender aos pedidos da classe dos advogados, o que vem sendo cumprido constantemente com diversas melhorias implementadas ao longo dos meses.

Além de preencher formulário, encaminhar documentos, o acesso à subconta do processo se dava por meio de login e senha. Agora, uma vez logado com o token, o advogado já tem acesso aos serviços financeiros, tudo isso reunido no portal e-SAJ.

A nova funcionalidade foi desenvolvida pela Secretaria de Tecnologia da Informação em parceria com a Secretaria de Finanças.

*As informações são do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul