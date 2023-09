Agehab e equipe social de Ribas do Rio Pardo planejam as ações habitacionais para o município

Divulgação

A diretora do departamento de Habitação de Ribas do Rio Pardo, Ester Pereira de Souza, acompanhada da equipe social do município, esteve reunida nesta quarta-feira (13) com a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, para tratar sobre as demandas habitacionais da cidade.

Segundo a diretora-presidente da Agehab (Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul), o planejamento e a união de esforços entre Estado e municípios favorece as ações habitacionais, beneficiando os moradores.

“É fundamental o diálogo e a participação dos municípios, trazendo para nós suas demandas. Dessa forma, traçamos juntos as ações mais efetivas para cada caso”, finaliza Maria do Carmo.

Municipalismo

A diretriz municipalista do Governo de Mato Grosso do Sul se faz presente também na Agehab. Recentemente, em agosto, Maria do Carmo recebeu o prefeito de Camapuã, Manoel Nery, para tratar dos projetos habitacionais para o município, já que foi adquirido pela prefeitura uma nova área que será destinada para a construção de novas moradias, atendendo as famílias por meio do projeto Lote Urbanizado.

Já em Campo Grande, até o final do ano 2 mil famílias devem se beneficiar com ações diversas de regularização fundiária, construção e auxílio para financiamento da casa própria, a partir de programas e projetos como "Regularização Fundiária Urbana", "Substituição de Moradia Precária", "Produção Habitacional", e mais recentemente, o "Bônus Moradia".