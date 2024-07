Agehab seleciona 463 famílias da Capital para investimento de R$ 30,5 milhões

Comunidade carente de Campo Grande / Divulgação

A Agehab (Agência Popular de Habitação de Mato Grosso do Sul) vai atender 463 familias instaladas no antigo Clube Samambaia, em Campo Grande, com o investimento de até R$ 30,5 milhões do Periferia Viva - Urbanização de Favelas, modalidade do programa Pró-Moradia, que faz parte do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

O objetivo da ação é gerar qualidade de vida para as famílias em situação de vulnerabilidade daquele bairro, conhecido por ter abrigado por mais de 20 anos o antigo Clube de Campo Samambaia, nos fundos do Jardim Los Angeles. O espaço foi invadido em 2016 e, desde então, permanece nessa situação de indefinição.

Com a chegada do Periferia Viva - que também faz parte do programa Minha Casa Minha Vida - ao bairro, os anos vividos de forma precária se transformarão em prestação de auxílio habitacional para as famílias que recebem até três salários mínimos, conforme o projeto de lei Nº 144/2024, que dispõe de contratação de crédito com a Caixa Econômica Federal.

Fornecer melhorias, através da urbanização de moradias precárias, infraestrutura urbana, ampliação de equipamento comunitário e trabalho social, estão no escopo do projeto. Após visitas, foram analisadas as benfeitorias necessárias em cada uma das residências, sejam elas reforma em banheiro, área comum, ou qualquer outro cômodo que necessite de consertos.

Foi identificado também pontos de melhorias como as vias não pavimentadas, gerando problemas na falta de drenagem, sendo esse um ponto a ser trabalhado dentro das propostas apresentadas.

*Com informações da Agehab.