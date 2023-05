Agems atua com Procon, MP e Defensoria para garantir direitos dos usuários

Em mais uma ação que marca o novo momento de aproximação da Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos) com os usuários dos serviços, a Ouvidoria foi às ruas levar informação e esclarecimentos.

Liderada pela ouvidora Cristiane Leite, a equipe esteve na ação integrada com o Procon/MS, Defensoria Pública e Ministério Público em uma caminhada educativa na quarta-feira (10) .

Com foco especialmente no consumo relacionado às comemorações do Dia das Mães, a II Trilha de Orientação ao Consumidor de Mato Grosso do Sul percorreu quatro shopping centers da Capital. A AGEMS levou ao evento o projeto AGEMS Perto de Você”, que esclarece sobre as atribuições e os canais de contato da Agência, as obrigações das concessionárias e os direitos e deveres do usuário.

Além disso, o projeto proporciona oportunidade para interação com os órgãos que compõem o sistema de proteção e defesa do consumidor.

“É um trabalho importante para demonstrar ao usuário e consumidor onde ele pode reclamar, a quem deve recorrer em cada situação para ter a solução que precisa", conta Cristiane. "E estamos tendo a oportunidade de alinhar conhecimento com os demais órgãos, o que auxilia no encaminhamento correto e resolução mais rápida de demandas que cada instituição recebe. É uma parceria de sucesso”.

“Percebemos que é muito importante esse relacionamento com as instituições do consumidor, até para o entendimento sobre o papel de cada um no atendimento ao cidadão”, reforça o diretor-presidente da AGEMS, Carlos Alberto de Assis. “Muitas vezes o consumidor que ainda não conhece a Agência leva um problema ao Procon ou à Defensoria, e, agora, com essa rede de informações, esses órgãos parceiros já sabem como direcionar esse usuário para os nossos canais.