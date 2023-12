Agems e PRF orientam mais de 400 passageiros de ônibus na operação

Fiscalização em coletivos / Divulgação

Pelo décimo terceiro ano consecutivo, no período entre a segunda quinzena de dezembro de 2023 e o domingo pós carnaval de 2024, acontece a Operação Rodovida, coordenada pela Polícia Rodoviária Federal e que desta vez conta com a parceria da Agência Estadual de Regulação (AGEMS).

Ação realizada em Três Lagoas levou para dentro dos ônibus intermunicipais e interestaduais orientações, dicas e alertas sobre atitudes que garantem uma viagem segura. Em um dia de operação, em torno de 400 pessoas foram alcançadas.

Desde as primeiras horas de quinta-feira (21), agentes da Câmara Técnica de Fiscalização (Catefis) e agentes da PRF iniciaram a atividade no Terminal Rodoviário Municipal.

“Foi um trabalho bem intenso, com foco educativo, quando abordamos em torno de 15 ônibus e micro-ônibus”, conta o chefe da equipe de fiscalização, Paulo Ferreira da Rosa. “Falamos com os usuários sobre a importância do uso do cinto de segurança, a atenção às crianças durante o deslocamento, além de conferir também pontos tradicionais na fiscalização, como os itens de segurança, a higienização e a documentação dos veículos”.

Segurança para todos

A Rodovida é o maior esforço operacional interinstitucional do país para a promoção da segurança viária, com ação coordenada entre órgãos e entidades das esferas federal, estadual e municipal. Por conta do aumento do fluxo de pessoas viajando entre as cidades e os estados durante as festas e feriado escolar, a campanha quer alertar passageiros para cuidados básicos que podem salvar vidas também no transporte coletivo.

O chefe da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, em Três Lagoas, José Ferreira Torres, acompanhou o início dos trabalhos. “A operação tem várias modalidades e uma delas é essa, com a AGEMS, com quem já tivemos várias parcerias. E é muito importante porque entramos na questão da legislação específica do transporte de passageiros e de vistoria técnica desse serviço, que não estão no Código de Trânsito Brasileiro”, afirma.

Integração e resultados

Aproveitando a intensa demanda que já movimenta a rodoviária da principal cidade do Leste do Estado, na divisa com São Paulo, os fiscais de regulação e policiais rodoviários reforçaram dicas e orientações sobre cuidados essenciais. A ideia é que o passageiro adote comportamento que garanta a segurança durante uma viagem, seja no transporte coletivo, seja em ocasião em que esteja viajando de carro.