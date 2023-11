Agems leva ação social com dezenas de serviços, orientações e prêmios para o Jardim Tarumã

Em uma grande ação social com mais de 30 entidades parceiras, a Agência Estadual de Regulação (Agems) irá oferecer dezenas de serviços, prêmios e orientações gratuitas à população, no dia 25 de novembro. O “Agems Perto de Você” acontece na Escola Estadual Manoel Bonifácio Nunes da Cunha, no bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande, das 8h às 12horas.

A Agência Reguladora vai realizar toda a orientação sobre os serviços de energia, transporte de passageiros, saneamento básico e resíduos sólidos. Ao menos 33 instituições e órgãos públicos e privados já confirmaram a participação, disponibilizando atendimentos que incluem:

emissão de RG (30 primeiras vias e 20 segundas vias, com entrega de senhas)

exames de saúde

orientação nutricional

orientação jurídica

corte de cabelo e dia da beleza, para homens e mulheres

orientações sobre programas de moradia

cadastramento em tarifa social de energia

atendimento para defesa do consumidor

educação ambiental e coleta de pequenos eletrônicos descartados, como pilhas usadas

Atrações musicais

Programas bastante demandados como o Mais Social, benefícios para pessoas idosas e com deficiência e orientações para quem busca trabalho ou quer empreender também vão estar disponíveis. E a programação ainda terá sorteios de prêmios, que incluem:

1 TV Smart

1 Bicicleta

5 geladeiras. Quem atender aos critérios e for cadastrado na Tarifa Social pela Energisa poderá participar do sorteio e trocar seu equipamento antigo por um novo.

Agência perto do cidadão

A ação social amplia um projeto da Agems, que já tem levado informação e orientação ao cidadão.

“Pela primeira vez vamos reunir dezenas de parceiros e facilitar para a comunidade o acesso a serviços, benefícios, premiação. É uma manhã inteira dedicada a levar cidadania e oportunidades para quem mais precisa. Convidamos toda a comunidade do Tarumã e região a estar lá“, destaca o diretor-presidente Carlos Alberto de Assis.

Confira os parceiros que estarão ao lado da Agems no projeto:

AGEHAB DETRAN Sanesul

AGETRAN ENERGISA Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de MS

Águas Guariroba Fórum LGBTQIA+ Secretaria de Estado de Educação

Associação de Moradores Funtrab Secretaria de Justiça e Segurança Pública

Bioparque Pantanal Instituto Embelezze Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania de MS – Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência

CASSEMS Laboratório LABCLIN Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania de MS – Políticas Públicas para Mulheres

CG DO DE BOMBEIROS DE MS pet" Mulheres Empreendedoras Solurb

Conselho Regional de Odontologia ONG Grupo Onça Pintada (ônibus saúde) Universidade Católica Dom Bosco

Defensoria Pública Procon/MS Universidade Estadual de MS

Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente Programa Mais Social/SEAD EE Manoel Bonifácio Nunes da Cunha

Corpo de Bombeiros – Projeto Cão Heroi, Cão Amigo Fundesporte Recic.LE



“É um projeto para o cidadão, o jovem, a mãe, o pai, a criança, a família. Esperamos todos lá para se divertir, concorrer aos prêmios, tirar dúvidas sobre seus direitos e receber orientações importantes sobre muitos serviços”, convida a ouvidora Cristiane Leite.

A diretora de Inovação e Relações Institucionais, Rejane Monteiro, destaca que o novo conceito da Agems fortalece o papel de se aproximar do usuário, construir novas parcerias e entregar cada vez mais serviços ao cidadão. “Não apenas estamos de portas abertas, como estamos indo até as pessoas, com tecnologia, mas também com oportunidades como essa”.

Agems Perto de Você

Data: 25 de novembro de 2023

Hora: Abertura dos portões às 8h – Encerramento ao meio-dia

Local: Escola Estadual Manoel Bonifácio Nunes da Cunha – R. Itaoca, 196 – Jardim Tarumã