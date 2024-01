Agems projeta mais tecnologia e integração para a segurança na regulação

Monitoramento em rodovia / Divulgação

Destaque em 2023 pelo reconhecimento como única no País e pelos resultados alcançados, a Assessoria Militar da Agems (Agência Estadual de Regulação de Mato Grosso do Sul) projeta para este ano o fortalecimento da capacitação e das ações integradas que agregam segurança às atividades regulatórias.

Os veículos, equipamentos de uso pessoal e de sinalização, uso de sistemas e ferramentas de segurança adquiridos no último ano reforçaram a estrutura da unidade, abrindo caminho para consolidar o setor que vem sendo fundamental na segurança da fiscalização do transporte de passageiros.

A incorporação dos drones é um dos elementos que potencializou o trabalho conjunto da Assessoria com os agentes da Câmara Técnica de Fiscalização (Catefis).

Além disso, a experiência própria da coordenação e da equipe da Assessoria Militar – composta por policiais militares - acrescenta conhecimento e articulação institucional à Agems como um todo, junto a importantes organizações ligadas à segurança.

Em 2024 já estamos buscando melhorias dos conhecimentos técnicos e profissionais da equipe, ampliação formação e promovendo atualizações", conta o chefe da Assessoria Militar, coronel Waldir Ribeiro Acosta.

As novidades incluem ao menos quatro importantes cursos de formação, abrangendo defesa pessoal, armamento e tiro, segurança de autoridades, e a proposta de criação da Brigada de Incêndio da Agems.

Segurança presente

Um dos avanços da Assessoria Militar foi a adesão à plataforma de monitoramento Córtex, do Ministério da Justiça, que auxilia as forças de segurança pública no combate às mais diversas modalidades de prática criminal.

“Para este ano, a meta é a implantação integral desse sistema, que permite a checagem de veículos e pessoas, por meio de câmeras instaladas por todo o Brasil, e a qualificação total do nosso efetivo para trabalhar com ele”, revela o coronel Waldir.

Em outra frente de aproveitamento da tecnologia de imagens, a Assessoria Militar, em nome da Agems, passou a fazer parte do projeto Cidadão Integrado. A iniciativa garante os 'olhos' da segurança pública por todo o Estado, sendo particularmente importante para a Agems verificar movimentações relevantes para o transporte intermunicipal.

Os resultados devem ser potencializados neste ano, com a possível implantação de novas câmeras do projeto.