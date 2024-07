Agência do Detran-MS de Anastácio é 40° unidade reformada pelo Governo do Estado

Espaço reformado / Divulgação

O Governo do Estado segue atuando para melhorar a qualidade dos serviços prestados à população sul-mato-grossense. Na terça-feira (2) o governador Eduardo Riedel cumpriu agenda em Anastácio, onde entregou a reforma e ampliação da agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

O Governador, Eduardo Riedel, descerrou a placa de reinauguração e fez questão de entrar na Agência que é a 40° unidade a receber reforma total no Estado. Mais uma vez, o governador elogiou as mudanças e avanços tecnológicos que ampliam os serviços e facilidades para a população.

Rudel Trindade, Diretor-Presidente do Detran-MS, destacou que as entregas estão alinhadas aos pilares de gestão. “Essa é a 40° agência reformada pelo Governo do Estado. Nosso foco tem sido atuar para fazer entregas que de alguma forma melhorem o dia a dia das pessoas que precisam buscar uma agência física. Em paralelo, também temos buscado aprimorar cada vez mais nossos serviços digitais”.

O Diretor-Executivo, João César Mattogrosso, também falou sobre a busca contínua por melhorias. “Nós sempre falamos que Mato Grosso do Sul é destaque, que está caminhando, se desenvolvendo, e a gente precisa ter espaços públicos condizentes com essa realidade para a população. E não só fazendo entregas de espaços públicos melhores para o cidadão, mas também para o nosso principal ativo que é o servidor público”.

Atuando na Agência há uma década, o gerente Fabiano Aparecido do Nascimento, disse que a reforma melhora não só o ambiente para a população, mas reflete na atuação dos servidores. “Hoje os nossos municípios e nós colaboradores temos um lugar agradável para trabalhar e acomodar melhor os nossos contribuintes, hoje temos móveis novos, aparelhos de ar condicionado novos, banheiro adequado, sem contar as ferramentas e o suporte que oferece mais agilidade e comodidade para nossos clientes”.

A agência de Anastácio ganhou uma área para vistoria veicular. Com o novo espaço, a unidade que antes contava com uma área construída de 73,80 m² agora possui espaço total de 195 m².

A reforma também proporcionou a construção de banheiro acessível e instalação de piso tátil que faz parte das melhorias que promovem autonomia e segurança para pessoas com dificuldades de locomoção.

O espaço ganhou nova rede elétrica e lógica, além da climatização total dos ambientes. A comunicação visual da agência foi atualizada, proporcionando que o cidadão tenha um atendimento mais ágil e eficaz. Foram investidos R$ 705 mil na obra de reforma e ampliação.

Aquidauana

A Agência do Detran-MS de Aquidauana também faz parte das melhorias realizadas no último mês. A construção de banheiro acessível e instalação de piso tátil faz parte das melhorias que promovem autonomia e segurança para pessoas com dificuldades de locomoção. O espaço ganhou nova rede elétrica e lógica, além da climatização total dos ambientes. A comunicação visual da agência foi atualizada, proporcionando que o cidadão tenha um atendimento mais ágil e eficaz.

A área externa do prédio de 347,10m2 recebeu calçamento, que amplia as ferramentas de acessibilidade. A obra também promoveu a adequação do ambiente de refeitório que oferece mais conforto para os servidores. O investimento total da reforma da agência foi de R$ 682,3 mil.

Além de Anastácio e Aquidauana, somente em 2024, já foram concluídas as reformas das Agências de Miranda, Mundo Novo e Eldorado.

om informações da Comunicação Detran-MS