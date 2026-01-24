Acessibilidade

24 de Janeiro de 2026 • 09:36

Agências do INSS abrem para atendimento extra neste sábado e domingo

Agências não abrirão do dia 28 ao dia 31 de janeiro

Agencia Brasil

Publicado em 24/01/2026 às 09:02

Atualizado em 24/01/2026 às 09:04

Agência INSS / Ilustrativa/Aquivo

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em todo o país abrirão para atendimento presencial extra neste sábado (24) e domingo (25). O objetivo é antecipar agendamentos e compensar a suspensão dos serviços presenciais dos dias 28, 29 e 30 de janeiro.

O INSS informou que, nos casos em que o beneficiário preferir atendimento em um dia útil, será providenciado o reencaixe.

Os canais remotos de atendimento como o Meu INSS, por site e aplicativo, e a central telefônica 135, funcionarão normalmente até o dia 27, com mais de 100 serviços disponíveis.

Manutenção
Na próxima quarta-feira (28), quinta-feira (29) e sexta-feira (30) as agências do INSS em todo o país estarão fechadas para atendimento presencial em razão de melhorias programadas nos sistemas previdenciários da Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social.

