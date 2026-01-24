Agências do INSS abrem para atendimento extra neste sábado e domingo

Agências não abrirão do dia 28 ao dia 31 de janeiro
Agência INSS / Ilustrativa/Aquivo
As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em todo o país abrirão para atendimento presencial extra neste sábado (24) e domingo (25). O objetivo é antecipar agendamentos e compensar a suspensão dos serviços presenciais dos dias 28, 29 e 30 de janeiro.
O INSS informou que, nos casos em que o beneficiário preferir atendimento em um dia útil, será providenciado o reencaixe.
Os canais remotos de atendimento como o Meu INSS, por site e aplicativo, e a central telefônica 135, funcionarão normalmente até o dia 27, com mais de 100 serviços disponíveis.
Manutenção
Na próxima quarta-feira (28), quinta-feira (29) e sexta-feira (30) as agências do INSS em todo o país estarão fechadas para atendimento presencial em razão de melhorias programadas nos sistemas previdenciários da Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social.
Sorte
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 55 milhões
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 50 milhões
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 41 milhões neste sábado
Luto
Marcus morreu após uma batalha de 32 dias internado no Hospital da Cassems, em Campo Grande, onde lutava contra uma infecção generalizada
Infraestrutura
As ações fazem parte do compromisso da administração municipal com a melhoria da infraestrutura urbana
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS