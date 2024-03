Agepen adquire veículo para uso do Escritório Social

Para fortalecer programas de reinserção social de egressos do sistema prisional, a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) concretizou a aquisição de um veículo para uso do Escritório Social, um avanço significativo nas iniciativas de apoio aos indivíduos que cumprem suas penas e retornam à sociedade.

Com um investimento total de R$ 77.090, o veículo modelo Fiat/Argo, zero quilômetro, foi adquirido com recursos da Plataforma +Brasil, com o objetivo de proporcionar mais suporte à equipe que atua nesse processo de pós-prisão.

É o que afirma a diretora de Assistência Penitenciária da Agepen, Maria de Lourdes Delgado Alves. Segundo ela, o veículo será utilizado para uma variedade de atividades, incluindo assistência aos egressos e suas famílias, apoio social e de saúde, visitas, encaminhamentos para emprego, entre outros serviços.

“Além disso, vai possibilitar o fortalecimento de parcerias interinstitucionais, facilitando a comunicação e cooperação com outros órgãos, ampliando a rede de apoio para garantir uma reintegração efetiva dos egressos à sociedade e evitar reincidências no sistema prisional”, pontua a diretora.

Representando o Escritório Social no ato de entrega do veículo, os policiais penais Érika Funes e Afonso Blan destacaram que essa aquisição representa um passo importante no fortalecimento dos programas de ressocialização de egressos. Anteriormente, a equipe utilizava um veículo emprestado do Patronato Penitenciário, o que por vezes dificultava suas ações devido às demandas recorrentes dessa outra unidade assistencial.

De acordo com Érika, além de toda a atenção com os egressos, ou seja, pessoas que acabaram recentemente de cumprir a pena imposta pela justiça, o Escritório Social também realiza um trabalho de conscientização com os pré-egressos, homens e mulheres que estão prestes a deixar o presídio, com oficinas de orientação sobre toda a rede de apoio existente.

“O objetivo é facilitar o reingresso dos indivíduos no convívio social e no mercado de trabalho, bem como conscientizá-los dos desafios psíquicos, emocionais e sociais enfrentados durante o processo de readaptação”, informou.

O investimento não representa apenas fornecer meios físicos, mas também simboliza a confiança e apoio aos profissionais, além de ser um reflexo dos avanços estruturais que a instituição vem alcançando. Segundo o policial penal Afonso Blan, essa é a primeira vez em mais de 40 anos de serviço, que um setor em que trabalha recebe um veículo zero quilômetro.

O carro entregue ao Escritório Social integra o Plano de Trabalho da Agepen, por meio de sua Diretoria de Administração e Finanças, que coordena a elaboração e execução de projetos para aparelhamento da Polícia Penal de Mato Grosso do Sul. O veículo faz parte de uma série de melhorias estruturais que vêm sendo conquistadas para o aprimoramento do trabalho do sistema prisional, como a aquisição de viaturas operacionais, armamentos, mobílias, computadores, entre outros.

Também participaram do ato de entrega das chaves o diretor de Administração e Finanças da Agepen, Anderson Pimentel, e os chefes de Divisão Elvis Viração (Compras e Suprimentos) e Marinês Savoia (Promoção Social).