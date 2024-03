Agesul promove treinamento para cadastro de licitações

Governo de MS

Com a implementação em 2024, da nova Lei de Licitações e Contratos (nº 14.133), já em vigor no setor público, todas as administrações públicas foram obrigadas a adotarem procedimentos de acordo com as novas diretrizes, incluindo a realização de licitações de forma totalmente online.

Para dar celeridade e aumentar a competitividade de empresas nas licitações, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul promoveu, nesta quinta-feira (29), um treinamento teste demonstrando o passo a passo para o cadastro de licitações.

O objetivo é mostrar como funcionará o cadastramento de documentos na ferramenta e-KRONUS (Sistema de Gerenciamento de Obras) quando as licitações passarem a ser feitas totalmente por meio eletrônico.

O diretor-presidente da Agesul, Mauro Azambuja Rondon, explicou que além de ser um aprendizado para os responsáveis pelas licitações de cada empresa que se interessam em participar das obras estaduais o treinamento é essencial para detectar possíveis falhas no sistema e corrigi-los antes que o sistema entre em operação de fato.

“É uma forma de agilizar o processo na Agesul, na empresa e consequentemente na obra, dando mais fidelidade às licitações. As empresas não precisarão comparecer presencialmente, trazendo seus envelopes. Sem falar que poderemos abrir um leque maior para empresas do Brasil inteiro poderem participar de qualquer processo licitatório, abrindo um leque de oportunidades e aumentando a competitividade”, defendeu.

A gerente de cadastro e credenciamento da Agesul, Marcia Rosa Lopes Tavares, advertiu que assim que o sistema entrar em operação é necessário que as empresas tenham feito o cadastro de toda documentação e que ele esteja atualizado na plataforma.

Os participantes também aprovaram a iniciativa da Agesul, autarquia de obras públicas vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seilog). Daniela Macedo Pavão, da CGR Engenharia e Edileuza Ferreira Rodrigues, da CCO Infraestrutura foram unânimes em enfatizar a importância da iniciativa e dizer que esse novo formato dará celeridade às licitações.