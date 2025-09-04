Agetrat define interdições viárias para desfiles em Corumbá

A circulação e o estacionamento estarão proibidos nos trechos delimitados / Divulgação

A Agetrat (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) publicou portaria estabelecendo interdições temporárias em diversas vias da área central para a realização dos desfiles cívicos de 7 e 21 de setembro.

No dia 7 de setembro, o Desfile Cívico-Militar começa pela manhã e, a partir das 06h, várias ruas do centro serão bloqueadas, incluindo: Dom Aquino, Frei Mariano, 7 de Setembro, Major Gama, Firmo de Matos, Delamare, 13 de Junho, Antônio Maria e avenida General Rondon. A liberação ocorrerá após o encerramento do evento.

Já no dia 21 de setembro, para o Desfile Cívico em comemoração ao aniversário da cidade, as interdições terão início às 10h. As vias afetadas incluem ruas América, Cuiabá, Dom Aquino, Frei Mariano, 15 de Novembro, Antônio Maria, Firmo de Matos, Delamare, 7 de Setembro, Major Gama, 13 de Junho, além da avenida General Rondon.

Durante os bloqueios, estacionamento e circulação de veículos estarão proibidos nos trechos delimitados, exceto para veículos de emergência e apoio operacional. Condutores que desrespeitarem a sinalização estarão sujeitos a autuação e remoção por guincho.

A Agetrat informou que sinalização temporária será instalada com antecedência e que rotas alternativas serão indicadas em ordens de serviço específicas. A operação contará com reforço de efetivo, barreiras físicas, dispositivos de canalização e o apoio de órgãos de segurança e emergência.

