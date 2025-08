Agosto Lilás: 21 feminicídios já marcaram o ano em MS

Luciana Nassar / ALEMS

De janeiro até o início de agosto, Mato Grosso do Sul já contabiliza 21 feminicídios. Mulheres assassinadas por parceiros, ex-companheiros — e até pelo próprio filho — vítimas de uma violência que segue crescendo no estado. O tema foi destaque na sessão ordinária desta terça-feira (5) da Assembleia Legislativa de MS (Alems), com um pronunciamento do deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos), autor da Lei 4.969/2016, que criou a campanha “Agosto Lilás”.

“O mês é de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, mas, infelizmente, mesmo com toda a mobilização, os números continuam aumentando. Estamos falando de vidas — mães, filhas, avós, amigas, vizinhas — que foram mortas simplesmente por serem mulheres", afirmou o parlamentar. Durante a fala, ele leu o nome de cada uma das 21 vítimas registradas em 2025 no Estado.

Entre elas, mulheres assassinadas a facadas, baleadas ou espancadas. O caso de Michely Rios Midon Orue, morta com 18 facadas pelo próprio filho, foi citado com indignação. “Não podemos continuar normalizando isso, nem reagir com ações tímidas. É preciso agir com firmeza, urgência e coragem”, ressaltou.

Professor Rinaldo defendeu o fortalecimento das redes de proteção à mulher, ampliação das casas de apoio, patrulhas especializadas, atendimento psicológico às vítimas e familiares, além de educação preventiva e penas mais severas. Também destacou um projeto de sua autoria que tramita na CCJR e propõe que os agressores arquem com os custos gerados pelo atendimento à vítima, como o trabalho de psicólogos, delegados e promotores.

“A impunidade estimula a violência. Quem agride uma mulher não pode ocupar cargo público, nem seguir com poder de decisão. Essa luta não é de um grupo político, é de toda a sociedade. Onde morre uma mulher, morre um pedaço da humanidade”, concluiu.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!