Agosto Lilás: Governo lança enfrentamento a violência contra menina e mulheres

Saber identificar sinais de risco e situações de violência é o primeiro passo para a construção de uma sociedade mais segura para as meninas e mulheres. E com o objetivo de mobilizar todas as pessoas, especialmente os homens para o enfrentamento à todas as formas de violência, o Governo do Estado, por meio da Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, apresenta nesta segunda-feira (7), dia em que a Lei Maria da Penha completa 17 anos, a campanha Agosto Lilás: “ Violência contra a mulher: ignorar faz de você cúmplice desse crime”.

O evento, que será realizado às 17h, no auditório da Governadoria em Campo Grande, marca a transversalidade entre os poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, além das secretarias de Estado, com a assinatura de termos de cooperação para a execução de ações a fim de mudar a realidade de violência que assola Mato Grosso do Sul.

“A Campanha Agosto Lilás nasceu em Mato Grosso do Sul no ano de 2016 com objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher. Hoje configura-se como uma campanha nacional e, em 2023, nosso foco é a abordagem com a figura masculina, para que esses homens tomem a iniciativa para despertar a consciência de outros homens em relação à violência, destacando a importância de não se omitir diante dessa realidade”, explica a subsecretária de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, Cristiane Sant’anna de Oliveira.

Após o evento, os materiais da campanha estarão disponíveis no site www.naosecale.ms.gov.br.

Serviço:

Campanha Agosto Lilás: “ Violência contra a mulher. Ignorar faz de você cúmplice desse crime”

Data: 07 de agosto de 2023

Horário: 17h

Local: Auditório da Governadoria em Campo Grande