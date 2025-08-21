Acessibilidade

21 de Agosto de 2025 • 19:19

Agosto Verde promove ação gratuita de combate à Leishmaniose em Anastácio

Evento acontece no dia 27 de agosto, com testes, vacinação e sorteio de brindes para a população

Redação

Publicado em 21/08/2025 às 17:58

Atendimento é gratuito / Ilustrativa

No próximo dia 27 de agosto, Anastácio realiza mais uma edição da campanha Agosto Verde – Combate à Leishmaniose Canina, com atendimento gratuito à população. A ação ocorrerá das 8h às 18h, no Ginásio Poliesportivo, e contará com a participação da Vigilância em Saúde, setor de Zoonoses e a Prefeitura de Anastácio.

Durante o evento, serão oferecidos testes rápidos de Leishmaniose Canina, vacinação antirrábica em cães e gatos, além do sorteio de brindes aos participantes.

A campanha tem como objetivo principal conscientizar os tutores sobre a importância da prevenção e do cuidado com os animais domésticos, especialmente em relação à leishmaniose, uma doença grave que também pode afetar os seres humanos.

A orientação é para que os moradores levem seus cães e gatos devidamente contidos (com coleira ou em caixas de transporte) para garantir a segurança durante o atendimento.

Prevenir é cuidar: manter os animais saudáveis é essencial para o bem-estar das famílias e para a saúde pública do município.

Deixe a sua opinião

2
Entre em nosso grupo