Agosto Verde promove ação gratuita de combate à Leishmaniose em Anastácio

Evento acontece no dia 27 de agosto, com testes, vacinação e sorteio de brindes para a população
Atendimento é gratuito / Ilustrativa
No próximo dia 27 de agosto, Anastácio realiza mais uma edição da campanha Agosto Verde – Combate à Leishmaniose Canina, com atendimento gratuito à população. A ação ocorrerá das 8h às 18h, no Ginásio Poliesportivo, e contará com a participação da Vigilância em Saúde, setor de Zoonoses e a Prefeitura de Anastácio.
Durante o evento, serão oferecidos testes rápidos de Leishmaniose Canina, vacinação antirrábica em cães e gatos, além do sorteio de brindes aos participantes.
A campanha tem como objetivo principal conscientizar os tutores sobre a importância da prevenção e do cuidado com os animais domésticos, especialmente em relação à leishmaniose, uma doença grave que também pode afetar os seres humanos.
A orientação é para que os moradores levem seus cães e gatos devidamente contidos (com coleira ou em caixas de transporte) para garantir a segurança durante o atendimento.
Prevenir é cuidar: manter os animais saudáveis é essencial para o bem-estar das famílias e para a saúde pública do município.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Geral
Sites notificados têm dez dias úteis para relatar ações adotadas
Polícia
Operação "Indébito" desarticulou grupo que aplicava golpes contra clientes de planos de saúde em todo o país
Eventos
A programação inclui palestras, sarau musical e visitas guiadas aos principais patrimônios históricos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS