Agosto Verde promove ação gratuita de combate à Leishmaniose em Anastácio

Atendimento é gratuito / Ilustrativa

Durante o evento, serão oferecidos testes rápidos de Leishmaniose Canina, vacinação antirrábica em cães e gatos, além do sorteio de brindes aos participantes.

No próximo dia 27 de agosto, Anastácio realiza mais uma edição da campanha Agosto Verde – Combate à Leishmaniose Canina, com atendimento gratuito à população. A ação ocorrerá das 8h às 18h, no Ginásio Poliesportivo, e contará com a participação da Vigilância em Saúde, setor de Zoonoses e a Prefeitura de Anastácio.

A campanha tem como objetivo principal conscientizar os tutores sobre a importância da prevenção e do cuidado com os animais domésticos, especialmente em relação à leishmaniose, uma doença grave que também pode afetar os seres humanos.

A orientação é para que os moradores levem seus cães e gatos devidamente contidos (com coleira ou em caixas de transporte) para garantir a segurança durante o atendimento.

Prevenir é cuidar: manter os animais saudáveis é essencial para o bem-estar das famílias e para a saúde pública do município.

