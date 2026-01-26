Agricultura familiar de MS tem chance de vender R$ 40 milhões em alimentos à merenda escolar

O objetivo do programa é garantir a alimentação dos estudantes da rede pública / Divulgação

Os agricultores familiares de Mato Grosso do Sul têm uma oportunidade de comercialização de grande porte para 2026. Estão abertos cerca de 264 editais de compras públicas, que somam mais de R$ 40 milhões, destinados à aquisição de alimentos para a merenda das escolas estaduais por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Os editais atendem às instituições públicas de ensino distribuídas em praticamente todos os 79 municípios do Estado. A iniciativa fortalece a produção local e assegura alimentos frescos, diversificados e de qualidade para milhares de estudantes da Rede Estadual de Ensino, sob gestão da Secretaria de Estado de Educação (SED).

O número de editais é dinâmico e pode variar, com possibilidade de abertura de novas oportunidades conforme a demanda das escolas. A orientação é que os produtores acompanhem com frequência o site oficial do programa para não perder prazos. Para participar, os agricultores familiares interessados devem consultar os editais publicados para conhecer os critérios de seleção, os produtos demandados, além das datas, prazos e locais de entrega dos projetos. As chamadas públicas e os pregões estão disponíveis no portal do governo estadual.

A Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), presente em todos os municípios, está à disposição para orientar e esclarecer os agricultores familiares que tenham interesse em participar do processo de seleção para fornecimento de alimentos às unidades escolares.

O PNAE é uma política pública federal que, por lei, determina que no mínimo 30% dos recursos da merenda escolar devem ser aplicados na compra direta de alimentos da agricultura familiar. Isso promove geração de renda no campo, fortalecimento das economias locais e valorização da produção regional, além de oferecer aos agricultores previsibilidade de vendas, preços justos e maior segurança na comercialização.

