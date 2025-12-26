Acessibilidade

26 de Dezembro de 2025 • 23:36

Buscar

Últimas notícias
X
Direito

AGU derruba liminar que suspendeu novas regras para CNH

A decisão evita impactos negativos aos motoristas e assegura a uniformidade do sistema nacional de trânsito

Da redação

Publicado em 26/12/2025 às 20:33

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O custo para tirar o documento, que hoje chega a R$ 5 mil, poderá cair em 80% / Agência Brasil

Advocacia-Geral da União (AGU) informou nesta sexta-feira (26) que conseguiu derrubar a liminar da Justiça Federal de Mato Grosso que suspendeu o programa CNH do Brasil, elaborado pelo governo federal para facilitar o acesso da população à Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A decisão foi proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) após a AGU recorrer da decisão.

Na decisão, o desembargador federal João Batista Moreira entendeu que o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) agiu dentro de seu poder regulamentar ao estabelecer as novas regras para tirar a CNH.

Em nota, a AGU declarou que a decisão evita impactos negativos aos motoristas e assegura a uniformidade do sistema nacional de trânsito.

A principal mudança é o fim da obrigatoriedade de frequentar aulas de autoescola na preparação para os exames teórico e prático dos departamentos de Trânsito (Detrans).

Com isso, o custo para tirar o documento, que hoje chega a R$ 5 mil, poderá cair em 80%.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Luto

Comerciante conhecido de Jardim morre afogado no rio Miranda

Trânsito

Dobra o número de veículos recuperados pelo Detran-MS nas rodovias

Geral

Receitas criativas ajudam a transformar restos do Natal em novos pratos

Se você não sabe o que fazer com o que sobrou da sua Ceia Natalina, veja nossas dicas

Geral

Qual país mais ama o Natal? Conheça o campeão da celebração

Publicidade

Saúde

MS registra a menor taxa de gravidez na adolescência em uma década

ÚLTIMAS

Clima

Sexta-feira terá calor e chance de chuva em Aquidauana

Os termômetros devem variar entre mínima de 23°C e máxima de 36°C

Luto

Marcus Calonga falece na véspera de Natal em Aquidauana

Aos 38 anos, ele faleceu vítima de problemas de saúde e deixa 3 filhos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo