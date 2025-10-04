AGU pede que redes sociais removam desinformação sobre CNU 2025

A Advocacia-Geral da União argumentou que as medidas são necessárias para combater possíveis fraudes durante o período de realização do exame
O órgão também quer a retirada de postagens com uso indevido da logomarca e dos links oficiais do governo federal / Agência Brasil
A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu na sexta-feira, dia 3 às plataformas que operam as redes sociais a adoção de medidas para coibir a desinformação e golpes envolvendo as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), que serão realizadas no próximo domingo (5).
Os ofícios foram enviados ao Google e à Meta, empresa que controla o Instagram, Facebook e WhatsApp.
A AGU recomendou a remoção de eventual propaganda enganosa e aplicativos ilegais que façam menção ao CNU. O órgão também quer a retirada de postagens com uso indevido da logomarca e dos links oficiais do governo federal.
A Advocacia-Geral da União argumentou que as medidas são necessárias para combater possíveis fraudes durante o período de realização do exame.
“Tais práticas exploram a vulnerabilidade dos milhares de inscritos e de seus familiares, comprometem a segurança informacional e fragilizam a confiança social em políticas públicas legítimas, tal como o ingresso no serviço público por meio de um concurso público de âmbito nacional”, afirmou a AGU.
No próximo domingo (5), 760 mil candidatos são esperados em 1.294 locais de prova em todo o país. Na edição deste ano, o CNU oferece 3.652 vagas, em 32 órgãos da administração pública federal.
As informações são da Agência Brasil.
Iniciativa
Mato Grosso do Sul avança na criação de um protocolo de cooperação técnica para urgências em saúde mental
Polícia
Homem é acusado de matar Ana Taniely após fim de relacionamento
Polícia
Motorista foi detido durante fiscalização nesta quinta
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS