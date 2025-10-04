Acessibilidade

04 de Outubro de 2025 • 12:13

Buscar

Últimas notícias
X
Alerta

AGU pede que redes sociais removam desinformação sobre CNU 2025

A Advocacia-Geral da União argumentou que as medidas são necessárias para combater possíveis fraudes durante o período de realização do exame

Da redação

Publicado em 04/10/2025 às 11:23

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O órgão também quer a retirada de postagens com uso indevido da logomarca e dos links oficiais do governo federal / Agência Brasil

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu na sexta-feira, dia 3 às plataformas que operam as redes sociais a adoção de medidas para coibir a desinformação e golpes envolvendo as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), que serão realizadas no próximo domingo (5).

Os ofícios foram enviados ao Google e à Meta, empresa que controla o Instagram, Facebook e WhatsApp.

A AGU recomendou a remoção de eventual propaganda enganosa e aplicativos ilegais que façam menção ao CNU. O órgão também quer a retirada de postagens com uso indevido da logomarca e dos links oficiais do governo federal.

A Advocacia-Geral da União argumentou que as medidas são necessárias para combater possíveis fraudes durante o período de realização do exame.

“Tais práticas exploram a vulnerabilidade dos milhares de inscritos e de seus familiares, comprometem a segurança informacional e fragilizam a confiança social em políticas públicas legítimas, tal como o ingresso no serviço público por meio de um concurso público de âmbito nacional”, afirmou a AGU.

No próximo domingo (5), 760 mil candidatos são esperados em 1.294 locais de prova em todo o país. Na edição deste ano, o CNU oferece 3.652 vagas, em 32 órgãos da administração pública federal.

As informações são da Agência Brasil.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Serviços

Cartório Eleitoral de Bodoquena realiza plantão para regularização do título de eleitor

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 12 milhões

Iniciativa

Saiba como comitê de Prevenção ao Suicídio atua em MS

Mato Grosso do Sul avança na criação de um protocolo de cooperação técnica para urgências em saúde mental

Geral

"Justiça ágil e protetiva salva vidas" diz juiz de Anastácio finalista de prêmio nacional

Publicidade

Geral

Magistrados de MS são finalistas no Prêmio Inovação do J.Ex 2025

ÚLTIMAS

Polícia

Polícia Civil prende suspeito de feminicídio em Bela Vista

Homem é acusado de matar Ana Taniely após fim de relacionamento

Polícia

PRF apreende 106 kg de drogas e armas em caminhão na BR-267

Motorista foi detido durante fiscalização nesta quinta

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo