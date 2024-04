Aldeia Aldeinha celebra cultura indígena com tradições e cultura

Celebração indígena do grupo de dança / Divulgação

Nesta sexta-feira, 17, a Aldeia Aldeinha, em Anastácio, mergulha nas festividades do Dia dos Povos Indígenas com o evento "Haná'iti kaxe'na Kopenoti", que em terena significa "grande dia dos indígenas". A programação começa às 19h, prometendo uma noite repleta de tradições e cultura.

O evento terá início com o hino e a abertura oficial, seguidos por danças tradicionais terenas, incluindo o Seputrema das mulheres e o Q'énoq' paé, dos homens, conhecido como a dança da ema. Após as apresentações culturais, está previsto um momento solene, seguido por um jantar e churrasco típicos da cultura indígena.

Para encerrar a noite em grande estilo, os participantes poderão desfrutar de um animado baile. Segundo Évelin Hereké Terena, líder indígena, a celebração promete ser uma oportunidade única para vivenciar e valorizar a rica cultura dos povos originários.

Na quinta-feira, 18, as festa reuniu dezenas de pessoas no desfile terena, com todos os jovens da comunidade. O DJ Marquinhos Espinosa animou o evento.

A festa desta noite será na Travessa Ragalzi, em Anastácio.