Aldeias da região do Limão Verde, Indaiás e Cipolândia recebem cobertores

Entrega de cobertores / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana, através da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) continua com a entregas de cobertores para as famílias em vulnerabilidade.

Alem dos moradores, assistidos pelos CRAS na cidade, distritos, assentamentos e aldeias foram beneficiados.

No último sábado, 24, foram entregues os cobertores para as famílias das aldeias Córrego Seco, Buritizinho e Limão Verde, dos Assentamentos Indaiás I, II, III e IV e do Distrito de Cipolândia.

Os caciques Paulo Marcio Amorim Dias (Córrego Seco), Jaime Rafael (Buritizinho) e Antônio dos Santos Silva (Limão Verde) acompanharam as entregas e recepcionaram a equipe da Assistência Social, junto com a secretária municipal Josilene Rosa.

“Essa ação faz parte das políticas públicas implementadas na gestão do prefeito Odilon Ribeiro e, vem sendo feita desde 2017. É a nossa obrigação atender as famílias que necessitem desse apoio. Para tanto, lembramos que todos devem estar devidamente cadastradas nos CRAS, para que possam ser beneficiadas com os cobertores e para terem acesso a outros benefícios sociais”, disse a secretária Josilene Rosa.

Próximas entregas

Segundo a prefeitura, os moradores cadastrados no CRAS I que residem na Vila Icaray, Vila dona Nenê, Vila Jussara, Vila 40, Vila Princesa do Sul, Bairro São Francisco, Cohab I, II e III, Vila Elídio Teles, Vila Santa Terezinha, Bairro São Cristóvão, Jardim I e II, Bairro da Serraria, Vila Previsul, poderão retirar os cobertores na Escola Municipal Erso Gomes, às 18 horas, na terça-feira, dia 27/06.

Já para quem é referenciado no CRAS II, os cobertores serão entregues no Centro da Juventude, às 19 horas, no dia 27/06, que são os moradores do Bairro Alto, Centro, Guanandi, Nova Aquidauana, Cristóvão I, II e II, Jardim Balneário, Jardim Panorama, Vila Eliane, Vila Cidade Nova, Vila Trindade, Vila Bancária.

Encerrando a agenda de entrega de cobertores, a equipe da Assistência Social, estará na Associação de Moradores da Colônia Buriti, na quarta-feira, 28.

*Com assessoria de imprensa.