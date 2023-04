Aldeias em Amambai recebem mutirão de atendimento para serviços do INSS

Durante está semana inteira, indígenas de pelo menos três aldeias serão atendidos no mutirão do INSS em parceria com a DPU, DPE e Ministério dos Povos Indígenas, na cidade de Amambaí, distante 380 quilômetros de Campo Grande (MS). O local é a comunidade da Aldeia Amambaí, sendo uma das mais povoadas na região sul de Mato Grosso do Sul. O trabalho do INSS será de disponibilizar os benefícios previdenciários como aposentadoria por idade, salário-maternidade e pensão por morte. Mas com os servidores da Gerência-Executiva em Dourados, nada também impede que os outros benefícios sejam requiridos.

O trabalho de atendimento presencial será feito em parceria com a Funai (Fundação Nacional do Índio), que atesta o cadastramento dos requisitos e apontando qual etnia o segurado está ligado. Segundo dados da Agência da Previdência em Amambai pelo menos 90% dos atendimentos feitos no local são exclusivamente a comunidade indígena. A região conta com as Aldeia Limão Verde, Aldeia Amambaí e Aldeia Jaguarai.

Pela manhã, os parceiros participantes aproveitaram para trocar experiências em atendimentos anteriores para montar a estratégia de chegada dos patrícios ao local. A assistente social da prefeitura, Alana Oliveira, agradeceu a presença de todos e lembrou das dificuldades dos indígenas, principalmente no deslocamento das aldeias até a cidade. “Aqui onde estamos é apenas uma referência, mas eles podem caminhar até 2 ou 3 horas para chegar até aqui para serem atendidos. Precisamos ter a sensibilidade de analisar caso a caso.

O coordenador nacional da ação, Roberto Dal Col Filho, juntamente com coordenador de benefício da superintendência, Iracemo da Costa Coelho, e o gerente-executivo em Campo Grande, Raimundo Pereira Ruiz, estão presente acompanhando durante toda a semana o trabalho de atendimento. Além disso, Dal Filho aproveita para consolidar a parceria com os outros órgãos participantes, visto que a ação também será desenvolvida em outras regiões brasileiras.

A Gerência-Executiva em Dourados disponibilizou os servidores abaixo para os atendimentos:

Fagner Fernando Santana – APS Dourados

Marcelo Valentin – APS Mundo Novo

Jorge Ferrol – APS Ponta Porã

Munira Duarte – APS Naviraí

Francielly Sheron Barbosa Cabreira - Gerência Dourados

Fátima Pagani – Chefe de Benefício Dourados

Noé Costa – Gerente-Executivo em Dourados

Aparecida Lopes Pereira – APS Amambaí

