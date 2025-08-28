ALEMS celebra prêmio de competitividade conquistado por MS

Juliana Nassar/ALEMS

Segundo o parlamentar, o reconhecimento reafirma Mato Grosso do Sul como referência nacional em inovação e eficiência na gestão pública. “Essa vitória confirma, pelo terceiro ano consecutivo, o protagonismo do Estado em inovação, eficiência e resultados concretos na administração pública”, afirmou.

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro (PP), destacou, durante sessão nesta quinta-feira (28), a conquista do Prêmio Excelência em Competitividade 2025, concedido pelo Centro de Liderança Pública (CLP) ao programa MS Ativo Municipalismo, iniciativa do Governo do Estado.

Durante o pronunciamento, Gerson Claro ressaltou os números que comprovam o impacto do programa: 192 planos de ação implantados, mais de mil entregas efetivadas e R$ 600 milhões em investimentos em áreas como saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento social. Para ele, a conquista reflete o trabalho conjunto entre governo, prefeitos e vereadores que aderiram ao modelo de municipalismo ativo.

O presidente da ALEMS ainda enfatizou que o prêmio é resultado de uma gestão pautada em diálogo e planejamento: “Mato Grosso do Sul mostra, mais uma vez, que governar com diálogo, planejamento e resultados é o caminho para transformar vidas e construir um futuro ainda mais próspero para todos”.

Além da premiação, também foi divulgado o Ranking de Competitividade 2025, que posiciona o Estado em destaque nos pilares de capital humano, sustentabilidade ambiental, inovação e eficiência da máquina pública.

