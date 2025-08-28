Acessibilidade

28 de Agosto de 2025 • 16:53

Buscar

Últimas notícias
X
Geral

ALEMS celebra prêmio de competitividade conquistado por MS

Programa MS Ativo Municipalismo garante destaque nacional em inovação e eficiência na gestão pública

Redação

Publicado em 28/08/2025 às 14:43

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Juliana Nassar/ALEMS

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro (PP), destacou, durante sessão nesta quinta-feira (28), a conquista do Prêmio Excelência em Competitividade 2025, concedido pelo Centro de Liderança Pública (CLP) ao programa MS Ativo Municipalismo, iniciativa do Governo do Estado.

Segundo o parlamentar, o reconhecimento reafirma Mato Grosso do Sul como referência nacional em inovação e eficiência na gestão pública. “Essa vitória confirma, pelo terceiro ano consecutivo, o protagonismo do Estado em inovação, eficiência e resultados concretos na administração pública”, afirmou.

Leia Também

• Agenda da ALEMS destaca combate ao feminicídio e inclusão de pessoas com deficiência

• ALEMS reforça ato institucional contra feminicídio dia 28

• Presidente da ALEMS faz alerta sobre pragmatismo político durante Expoaqui

Durante o pronunciamento, Gerson Claro ressaltou os números que comprovam o impacto do programa: 192 planos de ação implantados, mais de mil entregas efetivadas e R$ 600 milhões em investimentos em áreas como saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento social. Para ele, a conquista reflete o trabalho conjunto entre governo, prefeitos e vereadores que aderiram ao modelo de municipalismo ativo.

O presidente da ALEMS ainda enfatizou que o prêmio é resultado de uma gestão pautada em diálogo e planejamento: “Mato Grosso do Sul mostra, mais uma vez, que governar com diálogo, planejamento e resultados é o caminho para transformar vidas e construir um futuro ainda mais próspero para todos”.

Além da premiação, também foi divulgado o Ranking de Competitividade 2025, que posiciona o Estado em destaque nos pilares de capital humano, sustentabilidade ambiental, inovação e eficiência da máquina pública.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Crescimento

População brasileira chega a 213,4 milhões de habitantes

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Carbono Oculto

Receita Federal deflagra operação contra o maior crime organizado do Brasil

Cerca de 1.000 postos de combustíveis vinculados ao grupo movimentaram R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024

Inmet

Há previsão de chuvas nesta quinta em Aquidauana e região

Publicidade

Saúde

Atividades ao ar livre ajudam a prevenir miopia em crianças

ÚLTIMAS

Polícia

Adolescente é flagrado dirigindo em Dois Irmãos do Buriti

O veículo foi abordado porque trafegava com os faróis apagados

Semadesc

MS mantém crescimento do mercado formal de trabalho

Saldo foi positivo de 3.023 empregos em julho

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo