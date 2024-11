ALEMS realiza sessão solene em homenagem aos 45 anos do CREA-MS

A Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul (ALEMS), por proposição do deputado e 1º vice-presidente Renato Câmara (MDB), promoverá na próxima quarta-feira (27), às 19h, a Sessão Solene alusiva aos 45 anos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA-MS). O evento será realizado no Plenário Deputado Júlio Maia, no Palácio Guaicurus, sede do Parlamento Estadual.

Durante a solenidade serão entregues Medalhas e Diplomas de Honra ao Mérito Legislativo Engenheiro José Francisco de Lima, instituídos pela Resolução nº 1/2022, publicada no Diário Oficial da Casa de Leis de 23 de fevereiro de 2022 (páginas três e quatro).

Realizada em referência ao Dia do Engenheiro (11 de dezembro), a homenagem celebra a trajetória de 45 anos do CREA-MS, destacando seu papel no desenvolvimento das engenharias, agronomia e geociências no Mato Grosso do Sul. No total, serão homenageadas 45 personalidades e profissionais de destaque na área.

Serviço

O sessão solene terá cobertura da Secretaria de Comunicação Institucional da ALEMS e será transmitida ao vivo pelos canais 7.2 (aberto) e 9 (NET), da TV ALEMS, FM 105.5 da Rádio ALEMS, e pelo Portal da ALEMS, Youtube e Facebook.

*As informações são do site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul