ALEMS reforça campanha para arrecadação de agasalhos

Sempre pautada no bem-estar do cidadão sul-mato-grossense, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) participa, por mais um ano consecutivo, da “Campanha Seu Abraço Aquece, Doe calor e faça o bem”, com o objetivo de arrecadar agasalhos, cobertores e demais itens utilizados no frio, que serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social.

A campanha é uma ação da Secretaria de Estado de Administração (SAD), e será lançada na próxima terça-feira (23), no saguão principal da Casa de Leis. Até do dia 26 de maio, servidores e o público que frequenta a Casa de Leis, poderão trazer sua doação. Os servidores da Assembleia Legislativa estão sendo mobilizados a apoiar nas doações, a pedido do deputado e presidente Gerson Claro (PP) e da madrinha da campanha e primeira-dama do Estado, Mônica Riedel.

Peças de roupas, cobertores, agasalho, luvas, cachecóis, camisas, meias, sapatos e demais acessórios de inverno novos ou em bom estado de conservação. Um dos objetivos da campanha, além do destino a quem mais precisa, de tudo que será coletado, é promover o envolvimento dos servidores públicos em ações sociais, visando estimular o comportamento cooperativo e solidário.

Correalização

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul é uma das dez instituições parceiras, que fazem correalização na campanha em 2024, com o Governo do Estado. Caixas de arrecadação serão colocadas em todas as secretarias, autarquias e fundações, além dos pontos de coleta nas instituições parceiras. Participe!

*As informações são da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul