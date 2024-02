ALEMS reitera compromisso com desenvolvimento e qualificação profissional em MS

O deputado e 1º secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Paulo Corrêa (PSDB), representou a Casa de Leis no lançamento do Centro Integrado Sesi Senai (CISS) em Ribas do Rio Pardo. Mais uma vez, a Assembleia Legislativa é aliada no processo de desenvolvimento econômico do Estado. A solenidade aconteceu na última sexta-feira (23). “Investimentos em qualificação profissional, como estes, garantem que o Estado continue crescendo a longo prazo e preparam os trabalhadores para enfrentar os desafios do futuro”, afirmou Paulo Corrêa.

“Em um Estado em pleno desenvolvimento como Mato Grosso do Sul, ter profissionais bem preparados é essencial para atender as demandas do mercado com o olhar projetado para o futuro. Investir em qualificação profissional é essencial para fazer com que o Estado continue crescendo e gerando emprego e renda para as pessoas”, pontuou.

O governador Eduardo Riedel (PSDB) destacou o importante momento vivido pelo Estado, em relação ao desenvolvimento e crescimento econômico. “A qualificação e a educação são fundamentais para fazermos esse atendimento ao vigor de crescimento do Estado. A parceria com o sistema Fiems, através do Sesi e Senai, é um instrumento fundamental para Ribas do Rio Pardo, um dos maiores polos de crescimento da região”, informou.

Sérgio Longen, presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS), ressalta o compromisso das indústrias com o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul demonstrado com essa obra. “Estamos aqui hoje mostrando a sua magnitude e mostrando mais do que isso, a transferência, além de conhecimento, de riqueza”, detalhou.

O presidente da Suzano, Walter Schalka, participou do evento."A instalação da fábrica vai transformar a indústria da celulose no mundo e ponderou que os investimentos em educação profissionalizante são fundamentais para a região e para o Brasil”, garantiu. Também presente na solenidade o deputado Caravina (PSDB), entre outras autoridades.

Ensino

Com investimento de R$ 58,5 milhões, o novo CISS contará com 6,1 mil metros quadrados de área construída, em dois pavimentos, para oferecer educação básica tecnológica do Sesi e ensino técnico e superior do Senai. A Escola Sesi de Ribas do Rio Pardo será aberta aos dependentes de trabalhadores das indústrias e da comunidade local, com capacidade para atender 850 alunos no ensino fundamental e médio, sendo 500 alunos já no primeiro ano de operação. Já o Senai estima capacidade de atender 1,3 mil estudantes, sendo 330 alunos no primeiro ano. A previsão de conclusão das obras é de 18 meses.