Alerta: Correios não encaminham e-mail solicitando pagamento de tributos

Agência dos Correios / Marcelo Camargo/Agência Brasil

A entrega de encomendas importadas não é exclusividade dos Correios e pode ser realizada por outros operadores logísticos. Para as remessas internacionais recebidas pela via postal, o pagamento dos tributos deve ser realizado somente pelo site dos Correios, no ambiente Minhas Importações.

No caso de compras realizadas em plataformas que não aderiram ao programa Remessa Conforme da Receita Federal, os Correios avisam por meio de SMS, para clientes cadastrados no Minhas Importações, ou via carta para os demais destinatários de encomenda internacional. O aviso de eventual recolhimento de tributos também fica disponível no rastreamento da encomenda, no site dos Correios, ou no aplicativo Correios.

Já para compras efetuadas em plataformas que aderiram ao programa, o tributo será recolhido pela plataforma no momento da compra.

Informações sobre os aspectos logísticos do recebimento de encomendas internacionais estão disponíveis no site dos Correio.