25 de Agosto de 2025 • 17:28

Alerta vermelho de baixa umidade atinge 147 municípios nesta segunda-feira

Inmet recomenda cuidados com a saúde e alerta para risco de incêndios

Redação

Publicado em 25/08/2025 às 14:49

Bruno Peres/Agência Brasil

A semana começa com alerta vermelho de baixa umidade do ar, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso indica grande perigo e vale entre 13h e 18h desta segunda-feira (25), atingindo 147 municípios de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Bahia e também o Distrito Federal.

Segundo o Inmet, a umidade relativa pode ficar abaixo dos 12% — índices comparáveis aos de desertos. O alerta cobre todo o Distrito Federal, além de regiões do Leste, Centro, Norte e Noroeste de Goiás, o extremo Oeste da Bahia, o Norte e Noroeste de Minas, a região Ocidental do Tocantins e o Nordeste do Mato Grosso.

Alerta laranja também em vigor

Paralelamente, há um alerta laranja em vigor, indicando perigo devido à baixa umidade entre 20% e 12%, válido das 12h às 19h desta segunda. Esse aviso atinge áreas já contempladas pelo alerta vermelho e se estende ainda a São Paulo, Pará, Maranhão e Piauí.

Riscos e recomendações

A baixa umidade aumenta o risco de incêndios florestais e pode causar diversos problemas de saúde, como ressecamento da pele, dor de cabeça, irritação nos olhos, boca e nariz, além de agravar doenças pulmonares.

O Inmet orienta a população a:

Beber bastante líquido;

Evitar exposição ao sol nos horários mais quentes;

Manter os ambientes umidificados;

Hidratar a pele;

Evitar atividades físicas intensas;

Não consumir bebidas diuréticas, como café e álcool.

