Alerta vermelho de baixa umidade atinge 147 municípios nesta segunda-feira

Inmet recomenda cuidados com a saúde e alerta para risco de incêndios
Bruno Peres/Agência Brasil
A semana começa com alerta vermelho de baixa umidade do ar, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso indica grande perigo e vale entre 13h e 18h desta segunda-feira (25), atingindo 147 municípios de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Bahia e também o Distrito Federal.
Segundo o Inmet, a umidade relativa pode ficar abaixo dos 12% — índices comparáveis aos de desertos. O alerta cobre todo o Distrito Federal, além de regiões do Leste, Centro, Norte e Noroeste de Goiás, o extremo Oeste da Bahia, o Norte e Noroeste de Minas, a região Ocidental do Tocantins e o Nordeste do Mato Grosso.
Alerta laranja também em vigor
Paralelamente, há um alerta laranja em vigor, indicando perigo devido à baixa umidade entre 20% e 12%, válido das 12h às 19h desta segunda. Esse aviso atinge áreas já contempladas pelo alerta vermelho e se estende ainda a São Paulo, Pará, Maranhão e Piauí.
Riscos e recomendações
A baixa umidade aumenta o risco de incêndios florestais e pode causar diversos problemas de saúde, como ressecamento da pele, dor de cabeça, irritação nos olhos, boca e nariz, além de agravar doenças pulmonares.
O Inmet orienta a população a:
Beber bastante líquido;
Evitar exposição ao sol nos horários mais quentes;
Manter os ambientes umidificados;
Hidratar a pele;
Evitar atividades físicas intensas;
Não consumir bebidas diuréticas, como café e álcool.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Justiça
Defensoria de MS será informada sobre nascimentos sem identificação de paternidade
Defensoria consegue redução de pena de jovem condenada por tráfico de drogas em MS
Defensoria garante prisão domiciliar à mãe de recém-nascida em Bonito
Registros
Intensa atuação do 7º BPM marcam o fim de semana na cidade
Polícia
Ocorrências foram atendidas por policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS