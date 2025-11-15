Alerta vermelho prevê tempestade intensa em MS

Temporal em Corumbá / Reprodução

A Defesa Civil Nacional informou que parte de Mato Grosso do Sul pode ser atingida por uma forte tempestade entre domingo (16) e segunda-feira (17). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho, que indica grande perigo e risco elevado de danos.

A previsão aponta a possibilidade de chuva superior a 100 milímetros em 24 horas, com chance de granizo. O cenário está associado à formação de um ciclone extratropical, que deve gerar uma frente fria capaz de intensificar as instabilidades sobre o Sul do país e atingir áreas do Centro-Oeste, incluindo Mato Grosso do Sul.

Diante da previsão, a Defesa Civil Nacional realizou, na sexta-feira (14), uma reunião com equipes estaduais e municipais para alinhar ações de preparação para o fim de semana.

Entre as ferramentas disponíveis está o Defesa Civil Alerta, que envia mensagens de texto e avisos sonoros diretamente aos celulares presentes em áreas de risco. O serviço é automático, gratuito e funciona mesmo com o aparelho no modo silencioso.

A orientação é para que a população acompanhe os comunicados oficiais e adote medidas de autoproteção caso novos avisos sejam emitidos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!