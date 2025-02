Alistamento Feminino já conta com 399 inscrições em MS

O CMO oferece 99 vagas, com incorporação prevista para 2026 / Divulgação/CMO

O alistamento voluntário para o Serviço Militar Inicial Feminino (SMIF) tem atraído muitas jovens em Mato Grosso do Sul, com 399 inscrições realizadas até o momento em três cidades do estado. As mulheres nascidas em 2007, que completam 18 anos neste ano, podem se inscrever até 30 de junho.

Entre 1º de janeiro e 3 de fevereiro de 2025, o processo de alistamento registrou 399 jovens nas cidades de Campo Grande, Corumbá e Ladário. Na capital, o Comando Militar do Oeste (CMO) disponibilizou 99 vagas para o serviço, com previsão de incorporação para 2026. Também foram abertas vagas para a Marinha em Corumbá e Ladário.

Diferente do alistamento obrigatório para os homens, o alistamento feminino é voluntário. As mulheres interessadas podem ingressar nas Forças Armadas como voluntárias, ao contrário do modelo anterior, onde elas ingressavam como militares de carreira após concursos ou como militares temporárias por meio de seleções específicas.

O alistamento pode ser feito de forma presencial nas Juntas de Serviço Militar ou online, pelo site alistamento.eb.mil.br. As jovens aprovadas no processo de seleção serão incorporadas em 2026.