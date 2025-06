Alistamento militar termina nesta segunda-feira

Marcelo Camargo/Agência Brasil

De acordo com o Ministério da Defesa, o recrutamento é dividido em cinco etapas: alistamento, seleção geral, designação, seleção complementar e incorporação ou matrícula. O processo é unificado desde 2003 para as três forças: Marinha, Exército e Aeronáutica.

O serviço militar feminino foi aberto de forma voluntária em 2023, com 1.465 vagas previstas: 155 para a Marinha, 1.010 para o Exército e 300 para a Aeronáutica. Após a incorporação, o serviço passa a ser obrigatório para as mulheres selecionadas.

Para participar, é necessário ter nascido em 2007, residir em um dos municípios com unidades militares participantes e atender aos critérios estabelecidos pelas Forças Armadas.

Cidades com vagas para mulheres

As oportunidades para o serviço militar feminino estão distribuídas em 28 municípios de 13 estados e no Distrito Federal:

Águas Lindas de Goiás (GO), Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Canoas (RS), Cidade Ocidental (GO), Corumbá (MS), Curitiba, Florianópolis, Formosa (GO), Fortaleza, Guaratinguetá (SP), Juiz de Fora (MG), Ladário (MS), Lagoa Santa (MG), Luziânia (GO), Manaus, Novo Gama (GO), Pirassununga (SP), Planaltina (GO), Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Santa Maria (RS), Santo Antônio do Descoberto (GO), São Paulo e Valparaíso de Goiás (GO).

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!