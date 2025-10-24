Acessibilidade

24 de Outubro de 2025 • 13:46

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Alma Pantaneira ultrapassa mil atendimentos em áreas isoladas do Pantanal

Expedição oferece procedimentos médicos, odontológicos e sociais para as comunidades

Da redação

Publicado em 24/10/2025 às 08:11

Atualizado em 24/10/2025 às 08:34

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Além dos atendimentos de saúde, a expedição promoveu doações de roupas e orientações sobre primeiros socorros / Divulgação/Assessoria de Imprensa

A Expedição Alma Pantaneira já realizou mais de mil procedimentos médicos, odontológicos e sociais em comunidades isoladas do Pantanal sul-mato-grossense. A iniciativa, formada por profissionais voluntários, levou assistência integral a regiões de difícil acesso, onde moradores chegam a enfrentar até 20 horas de viagem até o serviço de saúde mais próximo.

Na segunda-feira (21), a equipe atendeu aproximadamente 700 pessoas na Escola das Águas Santa Mônica, com serviços odontológicos que se estenderam até as 21h para garantir que todas as crianças recebessem cuidados como limpeza e restauração dentária. Peões pantaneiros da Fazenda Santa Mônica também foram atendidos durante a ação.

Nesta quinta-feira (23), na Fazenda Bom Jesus, foram realizados 450 procedimentos para moradores da propriedade e regiões vizinhas. Muitos pacientes percorreram de três a quatro horas por estradas pantaneiras para receber consultas e medicamentos, todos fornecidos gratuitamente através de doações.

Além dos atendimentos de saúde, a expedição promoveu doações de roupas e orientações sobre primeiros socorros, medidas essenciais para comunidades que convivem com animais silvestres, incluindo onças-pintadas, e têm acesso limitado a serviços básicos.

A equipe segue nesta sexta-feira para a Fazenda Santa Cruz, antiga residência do poeta Manoel de Barros, onde realizará dois dias de atendimentos à comunidade local e do entorno. A expedição reúne médicos, dentistas, veterinários e outros profissionais voluntários dedicados a levar saúde e cidadania aos habitantes do Pantanal.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Incêndio

Incêndio atinge residência na Vila Paraíso

Meio Ambiente

Moradores denunciam incêndio criminoso na Área Verde da Lagoa Comprida

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 85 milhões

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 48 milhões neste sábado

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 48 milhões

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 40 milhões

Meio Ambiente

Força-tarefa combate incêndio em vegetação às margens do Rio Paraguai

Publicidade

Geral

Senado aprova gratuidade para bagagem de mão em vôos

ÚLTIMAS

Educação

Governo discute inclusão de frutos do Cerrado na merenda escolar

Reunião envolve PAA e busca valorizar agricultura familiar e produtos regionais

Esporte

41ª Mirancopa define campeões do vôlei de praia

Categorias Sub-17 e Adulto tiveram finais realizadas em na terça-feira

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo