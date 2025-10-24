Alma Pantaneira ultrapassa mil atendimentos em áreas isoladas do Pantanal

Além dos atendimentos de saúde, a expedição promoveu doações de roupas e orientações sobre primeiros socorros / Divulgação/Assessoria de Imprensa

A Expedição Alma Pantaneira já realizou mais de mil procedimentos médicos, odontológicos e sociais em comunidades isoladas do Pantanal sul-mato-grossense. A iniciativa, formada por profissionais voluntários, levou assistência integral a regiões de difícil acesso, onde moradores chegam a enfrentar até 20 horas de viagem até o serviço de saúde mais próximo.

Na segunda-feira (21), a equipe atendeu aproximadamente 700 pessoas na Escola das Águas Santa Mônica, com serviços odontológicos que se estenderam até as 21h para garantir que todas as crianças recebessem cuidados como limpeza e restauração dentária. Peões pantaneiros da Fazenda Santa Mônica também foram atendidos durante a ação.

Nesta quinta-feira (23), na Fazenda Bom Jesus, foram realizados 450 procedimentos para moradores da propriedade e regiões vizinhas. Muitos pacientes percorreram de três a quatro horas por estradas pantaneiras para receber consultas e medicamentos, todos fornecidos gratuitamente através de doações.

Além dos atendimentos de saúde, a expedição promoveu doações de roupas e orientações sobre primeiros socorros, medidas essenciais para comunidades que convivem com animais silvestres, incluindo onças-pintadas, e têm acesso limitado a serviços básicos.

A equipe segue nesta sexta-feira para a Fazenda Santa Cruz, antiga residência do poeta Manoel de Barros, onde realizará dois dias de atendimentos à comunidade local e do entorno. A expedição reúne médicos, dentistas, veterinários e outros profissionais voluntários dedicados a levar saúde e cidadania aos habitantes do Pantanal.

