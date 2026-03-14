ALMS divulga retificaÃ§Ã£o de edital de Concurso PÃºblico

Sede da ALMS / Foto: Aline Kraemer

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial do Parlamento desta quinta-feira (12) uma retificação no edital do II Concurso Público da Casa, trazendo mudanças na prova prática para o cargo de Técnico Legislativo – Tradução de Libras. As alterações constam no Edital nº 06/2026 e tratam principalmente da estrutura da avaliação e das regras de segurança no dia do exame.

Com a atualização, a prova prática passa a ser composta por duas etapas consecutivas. Na primeira, o candidato deverá responder, por escrito e em Língua Portuguesa, a perguntas elaboradas a partir da exibição de um vídeo em Língua Brasileira de Sinais. Já na segunda etapa, o participante terá que realizar a interpretação simultânea para Libras de um vídeo que contará com legendas em português.

Segundo o edital, a etapa de interpretação será integralmente gravada pela organização, garantindo transparência no processo de avaliação e possibilitando a análise em caso de eventuais recursos. A pontuação total da prova será de 100 pontos, sendo 40 destinados à primeira atividade e 60 à segunda. Para ser considerado aprovado nessa fase, o candidato deverá atingir nota mínima de 50 pontos. Aqueles que não comparecerem ou deixarem de realizar alguma das atividades previstas serão eliminados do processo seletivo.

Outra mudança importante diz respeito à convocação para a prova prática. Diferentemente do que previa o edital anterior, que limitava a participação aos candidatos classificados até dez vezes o número de vagas, a nova retificação retira essa restrição. Com isso, todos os candidatos habilitados na prova objetiva poderão realizar a avaliação prática, ampliando a participação nessa etapa do concurso.

O formato da prova também foi simplificado. A versão anterior previa três etapas diferentes, enquanto o novo modelo concentra a avaliação em duas atividades: a resposta escrita baseada no vídeo em Libras e a interpretação simultânea.

O edital também reforça as normas de segurança durante a aplicação das provas. Não será permitida a entrada de acompanhantes nos locais de exame, nem o uso de relógios, celulares, tablets, smartphones, fones de ouvido ou qualquer outro equipamento eletrônico. O objetivo é garantir a lisura e a segurança do processo seletivo.

O II Concurso Público da Assembleia Legislativa tem como objetivo o provimento de cargos efetivos e a formação de cadastro reserva. As provas objetivas estão previstas para o dia 29 de março de 2026, em Campo Grande. A aplicação ocorrerá em dois turnos: pela manhã para os cargos de Técnico Legislativo e, no período da tarde, para Analista Legislativo, permitindo que os candidatos possam disputar mais de uma função.