Aluna com deficiência visual abre vaquinha para comprar notebook

A estudante Ana Niedack, de16 anos, de Aquidauana está promovendo uma vaquinha online para arrecadar cerca de R\$ 4 mil e comprar um novo notebook para os estudos. A jovem é aluna do 3º ano do ensino médio na Escola Estadual Professora Doris Mendes Trindade e perdeu a visão ainda na infância, após ser diagnosticada com retinoblastoma, um câncer nos olhos, aos quatro meses.

Segundo ela, o computador antigo, utilizado por vários anos, parou de funcionar em 2024. O novo equipamento será essencial para acompanhar as aulas, receber e enviar atividades por e-mail, fazer pesquisas e manter a rotina escolar com autonomia.

“Estamos fazendo essa vaquinha para poder arrecadar um outro notebook para eu poder estudar, para os professores me enviarem as coisas no e-mail, fazer pesquisas, entre outras coisas”, disse.

A campanha segue aberta e qualquer contribuição pode ajudar a garantir as ferramentas necessárias para o aprendizado da estudante.

Clique aqui e confira.

