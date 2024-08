Amigos criam vaquinha para ajudar garçom ferido por cerol em Aquidauana

Reprodução

A campanha de arrecadação foi iniciada por amigos e a rede de apoio de Buiu, que estão angariando fundos para ajudar a mãe dele a se manter em Campo Grande durante o período de tratamento. A situação é crítica, e qualquer ajuda é bem-vinda. A s doações podem ser feitas via PIX, utilizando o CPF 019.553.951-60 em nome de Luciano Damasceno.

Uma forte corrente de solidariedade está em andamento para apoiar a família de Edevaldo Souza, de 43 anos, conhecido carinhosamente como 'Buiu'. O garçom está internado na Santa Casa de Campo Grande após sofrer um grave acidente com uma linha de pipa com cerol.

Buiu, que é uma figura muito querida nas cidades de Aquidauana e Anastácio, tem um histórico de trabalho em várias lanchonetes e restaurantes da região. Atualmente, ele está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas, após um período crítico, apresentou sinais de melhora. Até agora, apenas a mãe de Buiu conseguiu visitá-lo brevemente, e hoje mais visitas serão permitidas.

Este incidente trágico ressalta a perigosa prática do uso de cerol em linhas de pipa, que é proibida por lei devido aos riscos que representa. A Lei do Cerol, como é conhecida, é uma legislação que visa proibir a venda e o uso de cerol (mistura de cola com vidro moído) e outras substâncias cortantes em linhas de pipa. A lei varia de estado para estado, mas a maioria das regiões brasileiras adotou regulamentos severos para coibir essa prática.

Em muitos estados, a legislação prevê multas pesadas e até prisão para quem for pego usando ou vendendo linhas com cerol. Além disso, campanhas de conscientização são promovidas para alertar a população sobre os perigos que essa prática representa, tanto para os praticantes quanto para a comunidade em geral. O cerol pode causar acidentes graves, como o que ocorreu com Buiu, envolvendo ciclistas, motociclistas e até pedestres.

Incidentes como este destacam a importância de uma fiscalização rigorosa e de campanhas educativas constantes para erradicar o uso de cerol. É crucial que a comunidade e as autoridades trabalhem juntas para garantir a segurança de todos, promovendo a diversão segura e responsável com pipas.

