Amigos e familiares se despedem de anastaciano que morreu na BR-262

Despedida nesta manhã / João Eric/O Pantaneiro

O sepultamento, realizado por volta das 13h, reuniu familiares e amigos que prestaram as últimas homenagens ao jovem, que era querido na cidade e na região. Roger, que havia se mudado para Três Lagoas há sete anos em busca de melhores oportunidades, trabalhava com instalações de cerca elétrica.

A cidade de Anastácio viveu um momento de profunda tristeza na tarde desta terça-feira, 25, quando o corpo de Roger Everton Arguelho Wanzambok, de 25 anos, foi sepultado no cemitério local. O jovem, natural de Anastácio, morreu em um trágico acidente na rodovia BR-262, em Três Lagoas, na tarde de segunda-feira, 24, quando o veículo que dirigia, um VW Gol, colidiu de frente com uma carreta.

Segundo informações apuradas pelo site RCN67, Roger estava viajando em direção a Campo Grande quando, por motivos ainda desconhecidos, invadiu a pista contrária, colidindo violentamente com uma carreta carregada com toras de eucalipto, que seguia no sentido oposto. O impacto foi fatal para o jovem, que não resistiu aos ferimentos.

A morte de Roger deixou a comunidade de Anastácio em luto, com muitos expressando sua dor e incredulidade pela tragédia. O jovem era conhecido por sua simpatia e alegria, características que agora são lembradas com carinho por todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!