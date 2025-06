Ampliado prazo Processo Seletivo de Soldado Temporário do Corpo de B

Corpo de Bombeiros/Imagem ilustrativa

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Administração e do Corpo de Bombeiros Militar, anunciou na sexta-feira, dia 27, a ampliação do prazo de inscrição para o Processo Seletivo de Soldado Temporário.

A decisão foi tomada após a identificação de instabilidades no sistema no dia 26 de junho, data prevista inicialmente para o encerramento das inscrições e envio de documentos, que acabou comprometendo a conclusão do processo por diversos candidatos.

Considerando o princípio da ampla concorrência e a importância do certame, o Governo do Estado decidiu estender o prazo de inscrições até o dia 1º de julho de 2025 (terça-feira). Já o prazo para o pagamento da taxa de inscrição foi prorrogado até o dia 2 de julho (quarta-feira), data em que se comemora o Dia Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares.

.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!