Ana Hickmann é agredida pelo marido e filho presencia briga

Ana Hickmann, 42, fez um boletim de ocorrência contra o marido, Alexandre Correa, ontem. No B.O. registrado, a apresentadora relatou que teve o braço imobilizado e o filho do casal, Alexandre, de 10 anos, presenciou parte da briga. O ocorrido aconteceu na casa de Hickmann, em Itu (SP) - a 99 km da capital paulista -, na tarde de sábado (11). Splash teve acesso ao documento da Delegacia Central da cidade.

O que diz o boletim de ocorrência:

Por volta das 15h30 de ontem, Ana Hickmann estava na cozinha da mansão, acompanhada do marido, do filho do casal e de duas funcionárias, quando a briga começou.

A modelo disse que Alexandre não gostou do conteúdo da conversa que estava tendo com o filho e a repreendeu. Ambos aumentaram o tom de voz, o que assustou o menino.

A criança saiu assustada e Alexandre passou a pressionar a vítima contra a parede e ameaçá-la de agressão. No boletim de ocorrência, ela afirma ter conseguido afastá-lo e, ao tentar pegar o celular, ele fechou a porta de correr da cozinha, o que pressionou o braço esquerdo de Ana.

Depois do ocorrido, Hickmann fechou a porta e trancou o marido para o lado externo do cômodo. Quando percebeu estar em segurança, chamou a polícia. Alexandre optou por ir embora do local antes da chegada da viatura policial.

Segundo a polícia, por meios próprios, a apresentadora se deslocou até o Hospital São Camilo.

Ana Hickmann passou por exame de raio-x e teve o braço esquerdo imobilizado com uma tipoia. Com base no exame mencionado, o médico responsável diagnosticou que a modelo teve uma contusão no cotovelo.

Ainda segundo o boletim, ela tomou ciência das medidas protetivas conferidas pela lei Maria da Penha, porém, optou por não requerê-las.

Fonte: UOL