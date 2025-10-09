Anastácio incorpora dois novos ônibus ao transporte escolar

O investimento total ultrapassa R$ 1,5 milhão e inclui a compra de três ônibus, sendo dois já entregues e um terceiro que será incorporado em breve à frota
Divulgação/ Prefeitura de Anastácio
O município de Anastácio recebeu dois novos ônibus que passam a integrar a frota do transporte escolar municipal. Os veículos foram adquiridos com recursos próprios e possuem 44 lugares, cintos de segurança, ar-condicionado, acessibilidade, kit multimídia e demais equipamentos exigidos para o transporte de estudantes.
O investimento total ultrapassa R$ 1,5 milhão e inclui a compra de três ônibus, sendo dois já entregues e um terceiro que será incorporado em breve à frota.
A entrega oficial ocorreu na manhã desta quarta-feira (8), em ato realizado em frente ao Paço Municipal. O prefeito Manoel Aparecido (Cido) recebeu as chaves dos dois veículos e também de um caminhão baú doado pelo Governo do Estado.
O evento contou com a presença da primeira-dama Valquíria Prates da Silva, de secretários municipais e dos vereadores Lincoln Pellicioni (presidente da Câmara Municipal), Vilma Ferreira, Uderson Bianchi, Manoel Luiz, João Macalé, Fabiano da Silva, Bruno Areco, Aldo José e Robson Pertile.
Os novos veículos serão utilizados no transporte diário de alunos da rede municipal de ensino, atendendo diferentes rotas do perímetro urbano e da zona rural.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Incêndio
Ação conjunta com brigadistas e apoio de produtores rurais evitou avanço das chamas em áreas produtivas
Saúde
As vítimas são quatro homens e uma mulher, entre 23 e 54 anos
Economia
Preço da cesta sobe 1,55% na capital sul-mato-grossense, enquanto 22 cidades registram queda no mês
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS