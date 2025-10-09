Acessibilidade

09 de Outubro de 2025 • 13:12

Anastácio incorpora dois novos ônibus ao transporte escolar

O investimento total ultrapassa R$ 1,5 milhão e inclui a compra de três ônibus, sendo dois já entregues e um terceiro que será incorporado em breve à frota

Da redação

Publicado em 09/10/2025 às 09:58

Atualizado em 09/10/2025 às 10:01

Divulgação/ Prefeitura de Anastácio

O município de Anastácio recebeu dois novos ônibus que passam a integrar a frota do transporte escolar municipal. Os veículos foram adquiridos com recursos próprios e possuem 44 lugares, cintos de segurança, ar-condicionado, acessibilidade, kit multimídia e demais equipamentos exigidos para o transporte de estudantes.

O investimento total ultrapassa R$ 1,5 milhão e inclui a compra de três ônibus, sendo dois já entregues e um terceiro que será incorporado em breve à frota.

A entrega oficial ocorreu na manhã desta quarta-feira (8), em ato realizado em frente ao Paço Municipal. O prefeito Manoel Aparecido (Cido) recebeu as chaves dos dois veículos e também de um caminhão baú doado pelo Governo do Estado.

O evento contou com a presença da primeira-dama Valquíria Prates da Silva, de secretários municipais e dos vereadores Lincoln Pellicioni (presidente da Câmara Municipal), Vilma Ferreira, Uderson Bianchi, Manoel Luiz, João Macalé, Fabiano da Silva, Bruno Areco, Aldo José e Robson Pertile.

Os novos veículos serão utilizados no transporte diário de alunos da rede municipal de ensino, atendendo diferentes rotas do perímetro urbano e da zona rural.

